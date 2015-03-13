Петербург получил более 70 тысяч доз "ГамКовидКовак"

Комплекты расфасованы по одной ампуле.

В пятницу, 16 апреля, в Петербург поступила четвертая за неделю партия вакцины "ГамКовидВак". Город получил 73 800 комплектов доз, сообщили в Смольном.

По словам губернатора, очереди на вакцинацию нет, поэтому у горожан есть возможность привиться до наступления летнего сезона отпусков.

Отмечается, что всего город успел получить 726 212 комплектов препаратов от коронавируса, из них 13 770 доз – "ЭпиВакКороны", остальные – "ГамКовидВак". Сейчас в городе 238 801 комплект, 108 151 комплектов из которых распределены по поликлиникам, а оставшиеся находятся на фармбазе.

На данный момент привились 487 411 человек, 335 844 – полностью. За прошедшие сутки первый компонент вакцины ввели 7 987 петербуржцам.

Ранее мы писали, что масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая.

Фото: Piter.TV