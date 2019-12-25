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Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая
Сегодня, 19:50
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smirenny

Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая

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Горожанам разрешили не использовать перчатки в общественных местах.

Вечером в пятницу, 16 апреля, в Петербурге ослабили коронавирусные ограничения, сообщил Смольный.

Согласно изменениям в 121-е постановление городского правительство, которые внес губернатор Александр Беглов, в городе отменили режим обязательного ношения перчаток в общественных местах. Масочный режим же сохраняется до 15 мая.

Напомним, что петербуржцы были обязаны носить перчатки при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, в аэропорту, во всех видах общественного транспорта и других местах, определенных постановлением.

Ранее мы писали, что комздрав прокомментировал смерть пожилого петербуржца после вакцинации.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, масочный режим
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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