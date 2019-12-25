Масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая

Горожанам разрешили не использовать перчатки в общественных местах.

Вечером в пятницу, 16 апреля, в Петербурге ослабили коронавирусные ограничения, сообщил Смольный.

Согласно изменениям в 121-е постановление городского правительство, которые внес губернатор Александр Беглов, в городе отменили режим обязательного ношения перчаток в общественных местах. Масочный режим же сохраняется до 15 мая.

Напомним, что петербуржцы были обязаны носить перчатки при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, в аэропорту, во всех видах общественного транспорта и других местах, определенных постановлением.

Ранее мы писали, что комздрав прокомментировал смерть пожилого петербуржца после вакцинации.

Фото: Piter.TV