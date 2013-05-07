Комздрав прокомментировал смерть пожилого петербуржца после вакцинации

Вечером в пятницу, 16 апреля, сотрудники комитета по здравоохранения прокомментировали смерть 80-летнего мужчины, который скончался после прививки от коронавируса.
По предварительным данным, мужчина скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. В результате патологоанатомического исследования никаких признаков нежелательных реакций в ответ на вакцину не выявили.
Напомним, в Петербурге три человека умерли после вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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