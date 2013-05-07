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Комздрав прокомментировал смерть пожилого петербуржца после вакцинации
Сегодня, 18:18
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smirenny

Комздрав прокомментировал смерть пожилого петербуржца после вакцинации

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По предварительным данным, мужчина скончался от остановки сердца.

Вечером в пятницу, 16 апреля, сотрудники комитета по здравоохранения прокомментировали смерть 80-летнего мужчины, который скончался после прививки от коронавируса.

По предварительным данным, мужчина скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. В результате патологоанатомического исследования никаких признаков нежелательных реакций в ответ на вакцину не выявили. 

Напомним, в Петербурге три человека умерли после вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, комздрав
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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