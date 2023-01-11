Петербург получил 312 вагонов Балтиец для метро

Метро Петербурга обновили сотнями новых вагонов Балтиец за счет господдержки.

Петербургский метрополитен получил 312 современных вагонов метро "Балтиец" в рамках государственной поддержки обновления транспорта для регионов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, комментируя итоги программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

В ходе программы президент России Владимир Путин подтвердил, что федеральная поддержка закупок общественного транспорта для регионов будет продолжена. По словам губернатора, ключевым направлением обновления транспортной инфраструктуры в городе остается развитие метрополитена. Александр Беглов отметил, что 312 вагонов "Балтиец" относятся к составам нового поколения и разработаны отечественными специалистами. По его словам, они соответствуют стандартам "умного" транспорта и обеспечивают повышенный уровень комфорта как для пассажиров, так и для машинистов.

Губернатор также сообщил, что с 2023 года парк наземного общественного транспорта Петербурга пополнился более чем 2000 единицами техники. За этот период город приобрел 276 трамваев, 318 троллейбусов, 1348 автобусов и 65 электробусов. В 2023–2024 годах Петербург стал лидером в стране по числу газовых автобусов, работающих на регулярных маршрутах.

Отдельно отмечена интеграция пригородных электропоездов в единую транспортную сеть. С конца 2022 года тактовое движение действует на пяти направлениях: от Витебского вокзала до Павловска, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума и Красного Села, а также от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья и Сестрорецка.

Фото: Telegram / Александр Беглов