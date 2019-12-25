Петербургские школы получили 13 новых автобусов

Автобусы приобрели для Петербурга за счет федеральных средств.

Власти Петербурга передали 13 новых автобусов школам и детским домам творчества Красногвардейского, Красносельского, Василеостровского, Приморского, Колпинского и Калининского районов, а также в городской оздоровительно-образовательный центр "Балтийский берег". Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Автобусы приобрели для Петербурга за счет федеральных средств. Городу поставили автобусы отечественного производства этого года выпуска. Общая стоимость транспорта оценивается в 30,8 млн рублей.

В городе активно возводят новые образовательные учреждения. В этом году за счет городского бюджета в Петербурге открылись 9 новых школ, еще 3 школы будут построены до конца года.

Фото: пресс-служба администрации губернатора города