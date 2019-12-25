В этом году капремонт школ обошелся Смольному в 1,3 млрд рублей

Капитально отремонтировали 72 здания и помещения общеобразовательных учреждений.

В этом году в Петербурге капитально отремонтировали 72 здания и помещения общеобразовательных учреждений. Ремонтные работы обошлись городу в более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ремонт и строительство новых образовательных объектов выполняется в рамках национального проекта "Образование". Ранее президент России Владимир Путин поручил провести капитальный ремонт 7300 зданий общеобразовательных организаций и построить 1300 школ до 2026 года.

В этом году за счет городского бюджета в Петербурге открылись 9 новых школ, еще 3 школы будут построены до конца года. В следующем году за счет федерального бюджета в Петербурге проведут капремонт в двух школах Кронштадтского района — № 676 и № 425.

Ранее мы писали, что в ЖК "Лондон" в Кудрово построили школу на 1100 мест.

Фото: Piter.tv