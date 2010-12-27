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Петербург полностью готов к зимнему велосезону
Сегодня, 12:55
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IRINA_CHALKINA

Петербург полностью готов к зимнему велосезону

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Правильно размеченные велополосы и качественные велодорожки уже позволяют спортсменам путешествовать по городу весь год.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что Северную столицу полностью подготовили к зимнему велосезону. Об этом сообщает "Город+" со ссылкой на руководителя "Петербургского велообщества" Павла Хусу.

По словам эксперта, "правильные" велополосы и качественные велодорожки, которые сделали этим летом позволят спортсменам путешествовать по Петербургу весь год.

"Этим летом Петербург пополнился несколькими новыми велодорожками и объектами инфраструктуры",

— сказано в сообщении.

Например, в Колпино появилась трехкилометровая велодорожка, которую чаще всего используют школьники. Также велозона вошла в проект по реконструкции набережной реки Карповки. Там велодородка уникальна тем, что ее разрабатывали местные жители. 

Ранее мы сообщали о том, что холода захватят Петербург через неделю.

Фото:pixabay

Теги: велодорожки спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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