Петербург и Ленобласть полностью перейдут на "цифру" 14 октября

Аналоговое вещание прекратится.

Аналоговое эфирное вещание общедоступных каналов в Петербурге и Ленинградской области будет прекращено 14 октября 2019 года. В этот день регион полностью перейдет на "цифру".

Для приема цифрового сигнала нужно установить специальное оборудование. Некоторые категории граждан могут приобрести оборудование по льготной цене. Получить компенсацию за приставку могли петербуржцы, доход которых на одного человека в семье ниже двукратной величины прожиточного минимума (около 22 тысяч рублей). Для перерасчета нужно подать заявление в МФЦ.

Аналоговое телевидение уступает цифровому в качестве "картинки" и звука, и при этом требует большого частотного ресурса.

Ранее на Piter.TV: Волонтеры помогают жителям Ленобласти подключить цифровое ТВ.

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