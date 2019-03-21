На Ваське обнаружили подозрительные объявления о подключении цифрового ТВ

Многие подписчики в соцсетях предположили, что это – поддельные объявления, а их авторы – мошенники.

Жители Васильевского острова заметили объявления о подключении цифрового телевидения Подобные листовки появились на 9 и 15-ой линиях.

Многие подписчики в соцсетях предположили, что это – поддельные объявления, а их авторы – мошенники. На листовках размещена неверная информация, и также не указана организация, осуществляющая отключение. Аналоговое вещание обязательных телеканалов в Петербурге прекратится 3 июня 2019 года. На территории города и области уже действуют 36 объектов связи, образующие Единую цифровую телесеть. Для приема цифрового сигнала нужны телевизоры со стандартом DVB-T2, выпускаемые с 2012 года.

Фото и видео: Piter.TV