Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание

Глава правительства подвел итоги цифровизации вещания в России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги перехода на цифровое телевещание в России. Политик заявил, что работа проводилась в 4 этапа и сейчас завершена успешно. Об этом спикер рассказал во время заседания правительства 7 ноября. Политик напомнил, что в октябре в России отключили аналоговое вещание. Главным результатом Медведев считает появление 20 общедоступных каналов в цифровом качестве.

Теперь смотрят и в удаленных местах, где не так давно принимали два - три канала добавил специалист

Он заметил, что это самый большой проект в мировой практике по охвату аудитории и инфраструктуре. Российским компаниям удалось провести импортозамещение более 60% передатчиков в сети. Проделанную работу считают важным элементом в цифровизации экономики страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

