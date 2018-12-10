Опрос: жители Выборга о переходе на цифровое ТВ

Выборжане практически не заметили процедуры перехода всего телевидения в Ленинградской области на "цифру".

С этой осени Ленинградская область вместе со всей Россией окончательно попрощалась с аналоговым телевидением. К переходу на "цифру" местных жителей стали готовить еще год назад. Мы узнали у жителей Выборга, ощутили ли они на себе какие-то перемены, и перешли ли на цифровое ТВ. Оказалось, что эта процедура для Выборгского района прошла безболезнено. Большинство респондентов призналось, что пользуется кабельным ТВ или вообще не смотрит телевизор, предпочитая узнавать новости из газет или Интернета. Нашлись и те, кто самостоятельно перешел на цифровое ТВ еще несколько лет назад.

Видео: Piter.TV