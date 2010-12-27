Волонтеры помогают жителям Ленобласти подключить цифровое ТВ

Более 100 добровольцев прошли обучение для помощи жителям Ленинградской области в переходе на цифровое телевидение.

Более 100 добровольцев прошли обучение для помощи жителям Ленинградской области в переходе на цифровое телевидение.

Образовательный инструктаж провели представители Российской телевизионной и радиовещательной сети. Сейчас в Ленинградской области более тысячи добровольцев задействованы в работе по информированию жителей о переходе на цифровое телевидение. Около 600 обученных волонтеров помогают в настройке необходимого оборудования. Помощь в подключении приставок уже получили более 3000 жителей.

Часть активистов работают в колл-центре, предоставляя пошаговый алгоритм подключения, а также консультируют в части оформления документов на получение социальной помощи.

К ветеранам, инвалидам и пожилым людям волонтеры приходят лично, рассказывают, какие антенны и приставки нужно приобрести и выполняют настройку 20 федеральных каналов в цифровом качестве. Льготным категориям граждан волонтеры помогают оформить заявление на получение компенсации на приобретение оборудования.

Все консультации и вся помощь оказывается волонтерами на безвозмездной основе.

Отключение аналогового телевещания в Ленинградской области намечено на 14 октября 2019 года. По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться по телефонам: 8(800)220-20-02, 8(812)679-01-05; по вопросам получения компенсации на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала по телефону – 8(813)703-88-33.

Полезная информация также доступна на сайте смотрицифру.рф

источник: пресс-служба ЛО