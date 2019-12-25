  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В воскресенье в Петербурге будет облачно и без осадков
Сегодня, 19:50
117
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В воскресенье в Петербурге будет облачно и без осадков

0 0

Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

В Петербурге 24 октября будет облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков. Об этом сообщили в городском МЧС.

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до -1.. +1 градуса, днём потеплеет до +2, +4 градусов. Подует северо-западный, западный ветер. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Добавим, что атмосферное давление будет повышаться. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

Ранее в ЦПКИО им. Кирова горожане смогут пройти бесплатно из-за плохой погоды.

Фото: Piter.tv


 

Теги: выходные, облачно, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии