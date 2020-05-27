В ЦПКИО им. Кирова горожане смогут пройти бесплатно из-за плохой погоды

Из-за дождей выступление духового оркестра отменили.

Сегодня, 23 октября, сделали бесплатный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Об этом сообщили в группе парка на Елагином острове в социальной сети "ВКонтакте".

Вход свободный. Выступление духового оркестра отменено в силу погодных условий! Сообщество ЦПКИО им. Кирова, ВКонтакте

Отметим, что после угомонившегося шторма в Петербурге вновь открыли скверы и сады. Сильный ветер настиг Петербург в четверг, 21 октября. В результате непогоды было остановлено движение судов. Кроме того, пострадали деревья - в городе упало 72 из них.

Сегодня, 23 октября, ожидается пасмурная погода. Синоптик обещает дожди и похолодание.

Фото: Pexels