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В ЦПКИО им. Кирова горожане смогут пройти бесплатно из-за плохой погоды
Сегодня, 13:38
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В ЦПКИО им. Кирова горожане смогут пройти бесплатно из-за плохой погоды

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Из-за дождей выступление духового оркестра отменили.

Сегодня, 23 октября, сделали бесплатный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Об этом сообщили в группе парка на Елагином острове в социальной сети "ВКонтакте".

Вход свободный. Выступление духового оркестра отменено в силу погодных условий!

Сообщество ЦПКИО им. Кирова, ВКонтакте

Отметим, что после угомонившегося шторма в Петербурге вновь открыли скверы и сады. Сильный ветер настиг Петербург в четверг, 21 октября. В результате непогоды было остановлено движение судов. Кроме того, пострадали деревья - в городе упало 72 из них. 

Сегодня, 23 октября, ожидается пасмурная погода. Синоптик обещает дожди и похолодание.

Фото: Pexels

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Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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