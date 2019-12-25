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Понедельник в Петербурге будет теплым и облачным
Сегодня, 15:37
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Понедельник в Петербурге будет теплым и облачным

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Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов тепла.

В понедельник, 27 сентября, в Петербурге днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу. 

Температура воздуха предстоящей ночью составит +5...+7 градусов. Ветер подует в переменных направлениях со скоростью 2-5 метров в секунду. Днем ожидается северо-восточный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. 

Завтра ожидается в Северной столице облачная с прояснениями погода. Первый день рабочей недели пройдет преимущественно без осадков. 

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. 

Ранее неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды.

Фото: pixabay.com 

Теги: погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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