Понедельник в Петербурге будет теплым и облачным

Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов тепла.

В понедельник, 27 сентября, в Петербурге днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Температура воздуха предстоящей ночью составит +5...+7 градусов. Ветер подует в переменных направлениях со скоростью 2-5 метров в секунду. Днем ожидается северо-восточный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Завтра ожидается в Северной столице облачная с прояснениями погода. Первый день рабочей недели пройдет преимущественно без осадков.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее неделя начнется в Ленобласти с хорошей погоды.

Фото: pixabay.com