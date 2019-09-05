Петербург и бельгийский Антверпен подписали договор о сотрудничестве

Антверпен интересует Северную столицу как центр бельгийской моды.

Петербургские власти заключили договор о культурном, социально-экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Городским советом Бельгийского Антверпена. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Смольного. Документ подписали губернатор Александр Беглов и мэр Барт де Вевер.

Беглов напомнил, что побратимские связи между городами установились еще в 1958 году. Между городами налажена активная доставка грузов из порта Бронка в порт Антверпена, торговый оборот составляет 15 млн тонн грузов в год. Перспективными направлениями на будущее у городов могут стать сферы IT, фармацевтики, инноваций и индустрия моды. Антверпен интересует Петербург как центр бельгийской моды.

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости колокол.

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