Бельгийский Антверпен подарит Петропавловской крепости колокол

Вес подарка составит 59 килограмм.

В понедельник, 10 февраля, Петропавловская крепость получит от бельгийского города Антверпен колокол для установки на передвижном карильоне. На торжественную церемонию приедет мэр города Барт Де Вевер, рассказали в пресс-службе Смольного.

Размеры колокола составят 376×440 мм, а вес – 59 кг. На подарке для Петербурге выгравирована памятная надпись на фламандском языке, означающая "от Антверпена Санкт-Петербургу". Колокол станет подарком в честь 60-летних породненных связей между городами. Оригинальный карилон в Россию привез Петр I после путешествия в Нидерланды в 1717 году. Воссозданный образец колокола, подаренный городу Фландрией, открыли на колокольне Петропавловского собора в 2001.

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Фото: Piter.TV