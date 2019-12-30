В ближайшее время пройдет обсуждение эскизов экспозиции с блокадниками.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что градоначальник Петербурга Александр Беглов подарил филиалу "Ленрезерва" громкоговоритель 30-х годов. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

Также градоначальник поблагодарил Анатолия Бернштейна, который выкупил этот павильон в декабре 2019 года. Напомним, что площадка находится вблизи Пискаревского кладбища.

Известно, что в ближайшее время власти Петербурга обсудят с блокадниками эскизы экспозиции.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поблагодарил блокадников за сохранение исторической памяти о трагедии города.

Фото:Александр Беглов/вк