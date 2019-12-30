Беглов поблагодарил блокадников за сохранение исторической памяти о трагедии города

Заседание состоялось в Смольном.

Александр Беглов поблагодарил блокадников за сохранение исторической памяти о трагедии. Градоначальник выступил в рамках заседания XXVIII съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда в Смольном. Чиновник напомнил, что жители внесли огромный вклад в воспитание будущего поколения.

В мероприятии приняли участие более 160 блокадников. Из них около 80 человек прибыли в Петербург из стран ближнего и дальнего зарубежья. Почтить память приехали жители Украины, Эстонии, Белоруссии, Израиля, США и других государств. Делегация посетила мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Они возложили цветы на Пискаревском кладбище, а также посетили экспозицию патриотического объединения "Ленрезерв".

Напомним, что ассоциация создана в 1991 году. Она объединила около 40 тысяч блокадников, проживающих в 109 городах России и других странах.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовой площади проходит выставка военной техники.

Фото: Piter.tv

