На Пискаревском кладбище возложили венки к 27 января

Сегодня, 26 января, накануне 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в церемонии принимал участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентбря 1941 года. Она продлилась 872 дня.

Ранее мы сообщили, что по улицам Петербурга проехала ретротехника с "блокадным хлебом".

Фото: ВКонтакте