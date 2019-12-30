На Пискаревском кладбище возложили венки к 27 января

Сегодня, 26 января, накануне 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов.
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в церемонии принимал участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентбря 1941 года. Она продлилась 872 дня.
Ранее мы сообщили, что по улицам Петербурга проехала ретротехника с "блокадным хлебом".
Фото: ВКонтакте
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