По улицам Петербурга проехала ретротехника с "блокадным хлебом"

Хлеб испекли по рецепту 1941-го года.

Сегодня, 25 января от хлебозавода "Ржевка-Хлеб" до памятника блокадной регулировщице проехала ретротехника, в том числе легендарная "полуторка".

В машине везли буханки хлеба - их испекли по рецепту первой блокадной зимы. Каждый кусочек - 125 граммов, именно столько получали блокадники в осаждённом Ленинграде.

По словам организаторов акции, в составе хлеба — обойная мука, жмых и хвоя.

Напомним, что в декабре 1941 года максимальная норма хлеба составила 200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех остальных слоёв населения. До этого было ещё пять снижений нормы хлеба.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге запустили приложение "Блокада. Имена".

Фото: Блокадный дневник / ВКонтакте