Петербург подключат к эксперименту по выявлению машин без ОСАГО с помощью камер

В Петербурге камеры начнут искать автомобили без ОСАГО в рамках пилотного проекта.

Санкт-Петербург станет одним из пилотных регионов, где запустят эксперимент по выявлению автомобилей без полиса ОСАГО с помощью уличных камер видеофиксации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В рамках проекта камеры будут автоматически сверять госномера с базой застрахованных автомобилей. При отсутствии полиса водителю направят штрафное уведомление. Помимо Петербурга, эксперимент стартует в Москве и Чувашской Республике.

Аксаков отметил, что мегаполисы выбраны из-за высокой плотности движения и частых дорожно-транспортных происшествий. Сейчас камеры фиксируют превышение скорости и проезд на красный свет, а наличие ОСАГО проверяют инспекторы ГИБДД. После доработки программного обеспечения и актуализации баз данных, штрафы за отсутствие полиса начнут поступать водителям не ранее осени 2026 года. Размер санкции составит 800 руб. при первом нарушении и 3–5 тыс. руб. при повторном.

Ранее мы сообщили о том, что средний возраст подержанных автомобилей в Петербурге и области снизился.

Фото: Piter.TV