Специалисты провели уже 526 из 622 запланированных испытаний.

Петербург готов к отопительному сезону на 75%: именно такое количество необходимых работ на теплосетях и источниках теплоснабжения провели городские энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что работы в этом году начались позже из-за пандемии коронавируса, однако сегодняшние показатели уже достигли уровня прошлого года. Отопительный сезон текущего года также был довольно долгим и закончился лишь 26 мая, но специалисты провели уже 526 из 622 запланированных испытаний и устранили 1038 нарушений. Также энергетики проведут диагностику свыше 10 километров подземных участков теплосетей.

Температурные испытания трубопроводов перенесли с весны на октябрь, поскольку весной им мешала неблагоприятная эпидемобстановка, а проверить их можно только в период полноценной работы. К отопительному сезоне подготовят еще и15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных и 373 центральных тепловых пункта.

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Фото: пресс-служба Смольного