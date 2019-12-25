Власти Петербурга поддержат НКО, помогающие мигрантам адаптироваться

Субсидию получат организации, победившие в конкурсном отборе.

Петербургские власти выделят субсидии некоммерческим организациям, занимающимся бытовой, языковой и социокультурной адаптацией мигрантов в городе. В деятельность таких НКО входит также профилактика экстремизма и укрепление межнационального согласия. Соответствующее постановления 18 июня подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Средства для НКО выделят из городского бюджета, субсидию получат организации, победившие в конкурсном отборе. Конкурсная основа, подчеркнули власти, стимулирует НКО к реализации новых видов работы с мигрантами. Отмечается, что субсидию не могут получить государственные и муниципальные учреждения.

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Фото: Piter.TV