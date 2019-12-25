Петербург подарил жителям Всеволожска красочную детскую площадку

Объект создавался по уникальному проекту.

На территории ЖК "Зелены город" во Всеволожске появилась уникальная детская площадка, подаренная областному городу властями Петербурга. Об этом сообщил Город+.

На церемонии открытия присутствовал вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко и зампред комитета по благоустройству Лариса Канунникова. Место для детского отдыха было презентовано в честь дня рождения 47-ого региона.

За счет красочного оформления, площадка поучила название "Цветная волна". На территории установили батуты, скамейки качели и тренировочные объекты.

Отметим, что проект "Цветной волны" был создан под индивидуальный заказ.

Кроме того, Петербург планирует сделать аналогичный подарок другим городам Ленинградской области. Площадки установят в Шлиссельбурге и Пикалево.

Ранее мы рассказали о том, что в городском парке Соснового Бора проложат велодорожку.

Фото: Город+