Петербург побил температурный рекорд 1905 года

Температура поднялась на две десятых градуса выше.

В среду, 17 июня, Петербург побил рекорд 1905 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. \

Специалист отметил, что столбик термометра показал 27,5 градуса – это на 0,2 градуса выше, чем в тот же день 115 лет назад. В четверг Северной столице также пророчили новый рекорд: также в 1905 году термометры показывали до +31,3 градусов. Смог ли Петербург побить очередной рекорд, пока неизвестно.

Напомним, что в Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в России.

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