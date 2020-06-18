Температура воздуха в центральной части России снизится на десять градусов по сравнению с текущей неделей.

В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в России. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд подчеркнул, что в европейской части страны дневная температура может упасть до 18-20 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра упадет до +10. Он отметил, что это вполне нормальное явление. Дело в том, что сейчас жара держится за счет антициклона, который в период летнего солнцестояния смещается не на восток, а на запад. По словам синоптика, как раз-таки в субботу его ось сместится на запад.

В Томске, Омске, Тюмени, Челябинске и Свердловске будет аномальное похолодание. Там столбики термометров упадут на шесть градусов ниже нормы.

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Видео: ВК/ГБУ "Гормост", Youtube/CoolTimes