Глава региона отметил, что карантин будет отменён с 21 июня.

В Краснодарском крае отменяют изоляцию для отдыхающих. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

В рамках своего выступления на заседании оперштаба, Вениамин Кондратьев подчеркнул, что пока рано говорить о снятии режима повышенной готовности. Однако, пора возвращаться к привычному образу жизни. Все ограничения будут сняты поэтапно. Губернатор отметил, что при принятии решений власти в первую очередь смотрят на эпидемиологическую обстановку. По мнению администрации, в регионе снижается число новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, что режим самоизоляции ввели в Краснодарском крае с 31 марта.

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Видео: Youtube/Кубань 24