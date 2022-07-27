Петербург побьет рекорд по сбору донорской крови в 2023 году

В медицинские учреждения города пойдут 10 тыс. тонн литров.

В текущем году Петербург намерен побить рекорд по сбору донорской крови. Об этом пишет "Петербургский дневник" в воскресенье, 17 сентября.

В медицинские учреждения города пойдут 10 тыс. тонн литров, рассказал Станислав Давыдов, председатель Петербургского фонда доноров, в эфире программы "Радиоклуб на Карповке". Кроме того, он определил, каким донором быть сложнее – крови или костного мозга.

По поводу сложности донорства можно сказать, что сложно все: быть и донором костного мозга, и донором крови на постоянной основе. Для этого надо соблюдать определенный образ жизни. Я сдавал кровь уже 90 раз, и все это время нужно следить за собой, как проводишь время, как питаешься. К слову, доноры крови во всем мире признаны самыми лучшими донорами костного мозга. Станислав Давыдов, председатель Петербургского фонда доноров

Отметим, что зарегистрированные в Северной столице доноры получают 1700 рублей, а петербуржцы без регистрации – до 800 рублей.

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Фото: Piter.TV