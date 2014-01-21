Генетические близнецы встретились в Ледовом дворце Петербурга

Увиделись донор и спасенный им реципиент – Даша Зарубина из Северной столицы и Раул Нагиев из Иркутска.

В пятницу, 15 сентября, в Ледовом дворце Петербурга прошла встреча генетических близнецов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В рамках Всемирного дня донора костного мозга увиделись донор и спасенный им реципиент – Даша Зарубина из Северной столицы и Раул Нагиев из Иркутска.

У мальчика обнаружили заболевание, когда ему было 3 месяца. Своего донора он нашел в 12 лет. В 2021 году ребенку пересадили клетки.

Организаторами встречи стали благотворительный фонд "Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова", фонд "Центр развития донорства костного мозга" и хоккейный клуб СКА.

Ранее на Piter.TV: петербургские доноры сдали рекордные 65 тыс. литров крови за прошлый год.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)