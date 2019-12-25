Петербург перевыполнит норму дождей в августе

Температура воздуха днем может подняться до +19 градусов.

В воскресенье, 30 августа, Петербург перевыполнит норму августовских дождей, поделился главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В городе прогнозируют осадки, а местами – сильные. Температура воздуха будет в пределах нормы: днем столбик термометра покажет +19 градусов в Петербурге и +21 в Ленобласти. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города.

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