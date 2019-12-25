Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города

Петербурженки на цветных матрасах необычной формы в виде эскимо, фламинго, арбузов и цитрусов продефилировали по Лебяжьей канавке в центре Петербурга. Дефиле приурочено к старту нового сезона сериала “ОЛЬГА” на ТНТ.

В необычном заплыве приняли участие десять отважных петербурженок. Девушки призвали жительниц города на Неве не париться, несмотря на типичную для города погоду. Они искренне считают, что петербурженки должны отдохнуть от повседневных хлопот, подумать о себе и посмотреть, как близкие и без них великолепно справляются с проблемами и домашними делами. К тому же из-за ограничений в этом году для кого-то этот заплыв стал своеобразной альтернативой отдыху на море.

Иногда хочется бросить все, и действительно лечь на матрац и плыть по течению. Как говорят психологи, быть в потоке. Нужно отпустить контроль и позволить любимым допускать собственные ошибки — делится участница дефиле Регина.

Мероприятие прошло в преддверии выхода четвертого сезона народного комедийного сериала "ОЛЬГА", премьера которого состоится 31 августа в 20.00 на ТНТ. В новом сезоне главная героиня в исполнении Яны Трояновой дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы.

Фото: предоставлено телеканалом