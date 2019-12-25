Петербург передаст детям Мариуполя художественную литературу

Губернатор пообещал помочь в комплектовании библиотек.

Петербург подарит Мариуполю классическую литературу. Ребята получат книги, а их учителя учебно-методические материалы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Педагоги оздоровительного комплекса "Дружных" пожаловались главе Петербурга Александру Беглову на нехватку книг. Губернатор пообещал помочь в комплектовании библиотек. В период петербургских каникул представитель Смольного порекомендовал школьникам из Мариуполя познакомиться с библиотечной системой города на Неве. Он отметил, что в наших библиотеках можно не только брать книги, но и проводить свой досуг, участвовать в образовательных квестах.

Кроме того, Александр Беглов пообещал ребятам из подшефного города помочь восстановить Мариуполь, его социальную структуру и жилой фонд.

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