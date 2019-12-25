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Петербург передаст детям Мариуполя художественную литературу
Сегодня, 17:00
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Петербург передаст детям Мариуполя художественную литературу

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Губернатор пообещал помочь  в комплектовании библиотек.

Петербург подарит Мариуполю классическую литературу. Ребята получат книги, а их учителя учебно-методические материалы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Педагоги оздоровительного комплекса "Дружных" пожаловались главе Петербурга Александру Беглову на нехватку книг. Губернатор пообещал помочь  в комплектовании библиотек. В период петербургских каникул представитель Смольного порекомендовал школьникам из Мариуполя познакомиться с библиотечной системой города на Неве. Он отметил, что в наших библиотеках можно не только брать книги, но и проводить свой досуг, участвовать в образовательных квестах.

Кроме того, Александр Беглов пообещал ребятам из подшефного города помочь восстановить Мариуполь, его социальную структуру и жилой фонд.

Ранее на Piter.tv: вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил ход строительства школ в Пушкинском районе.

Фото: pxhere

Теги: беглов, литература для детей, образование, помощь мариуполю
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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