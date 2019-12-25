Делегация из Петербурга посетила Вьетнам с рабочим визитом

Представители делегации встретились с руководством департамента туризма провинции Кханьхоа и одним из крупнейших туроператоров страны.

Делегация из Петербурга посетила Республику Вьетнам с рабочим визитом, о чем сообщил городской комитет по туризму 18 июня.

Одной из основных целей поездки стало обсуждение возможностей развития туристического обмена между Петербургом и Вьетнамом. Представители делегации встретились с руководством департамента туризма провинции Кханьхоа и одним из крупнейших туроператоров страны.

Поток туристов в Петербург постепенно увеличивается. С 2021 года он вырос вдвое и составил 600 тыс. человек. Этот рост связан с внедрением электронных виз для посещения России. Вьетнам входит в число стран, чьи граждане могут воспользоваться данной возможностью.

Ранее мы сообщили о том, что вклад туристов в экономику Петербурга за майские праздники составил почти 33 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга