Количество маршруток может резко сократиться.

Петербург ожидает масштабные изменения в транспортной структуре города. По данным представителей Смольного, значительно сократится количество коммерческих маршрутов. Первое заседание относительно законопроекта уже состоялось в ЗакСе.

Депутаты отмечают, что частные перевозчики-маршрутчики не следует единым правилам провоза, предлагая пассажирам собственные условия, систему оплаты и качество услуг. Парламентарии обсуждают возможность введения единых стандартов, согласно которым в Северной столице будут действовать все виды проездных и все льготы для горожан на всех видах транспорта. В этом случае придется пожертвовать маршрутками, частично дублирующими направления социальных средств передвижения, и остановками "по требованию". Также ожидается, что петербуржцы дольше будут ожидать общественный транспорт.

Мы сторонники плавного перехода, поэтому предлагаю рассмотреть вопрос пролонгации с перевозчиками договоров на два года, при этом включить допсоглашением требование к подвижному составу, который будет уместен для дальнейшего проведения реформы, и апгрейдить шаг за шагом сеть, чтобы это не было стрессом заявили в "Третьем парке"

Добавим, что количество транспортных коммерческих средств в случае законопроекта сократится на 2,140 единиц. Вместо них на дороги выйдет городской транспорт с большей вместительностью пассажиров.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава "Автодора" рассказал о стоимости проезда по новой трассе М-11.

Фото: Piter.tv