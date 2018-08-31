Глава "Автодора" рассказал о стоимости проезда по новой трассе М-11

Эксплуатация объекта начнется уже с 2019 года.

Руководитель "Автодора" заявил о том, что проезд по новой трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям в две тысячи рублей. Именно столько будет стоить проезд при оплате наличными средствами в будний день. Специалист отметил, что сумму можно будет сократить, используя транспондеры и программу лояльности.

Отметим, что магистраль будет проходить от МКАДА, заканчивая примыканием к Кольцевой дороги вокруг Северной столицы. Общая протяженность пути составит 669 километров. Планируется, что автомобилистов пустят на трассу уже к концу 2019 года.

Напомним, что около "Лахта Центра" может появиться 80-метровый бизнес-центр.

Фото: Piter.tv