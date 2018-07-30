Петербург ожидает цифровизация электросетевого комплекса

Первопроходцем стала первопроходцем в цифровизации подстанций.

В понедельник, 15-го июля, в поселку Шушары состоялся запуск подстанции "Ленсоветовская" после реконструкции. Дежурных заменили на роботов, цифровые технологии обеспечили возможность удаленного контроля и управления оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Петербурга.

"Ленсоветовская" была построена в 1975 году. Сейчас ее реконструировали и автоматизировали. Мощность подстанции увеличили в 4 раза - до 50МВА. Она обеспечит электроэнергией дома в поселках Ленсоветовский и Петро-Славянка, а также промышленную зону "Южные ворота" и другие объекты. Мощности хватит и для строительства новых жилых домов, детских и школьных учреждений, производств.

Реконструированная подстанция будет работать без дежурного персонала. Информация о параметрах работы сети будет поступать напрямую в единую систему управления. К 2030 году планируется, что все подстанции Ленэнерго в Северной столице цифровизируют.

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Фото: gov.spb.ru