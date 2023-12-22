Петербург откроет автобусное сообщение с новыми регионами

Всего поступило девять предложений открыть маршруты из Петербурга в Луганск и пять предложений – в Донецк.

Петербург планируют связать с ЛНР И ДНР при помощи межрегиональных автобусных маршрутов. Соответствующую инициативу поддержали депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении на заседании в среду, 17 января.

По словам председателя Комиссии Законодательного Собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексея Цивилева, всего поступило девять предложений открыть маршруты из Петербурга в Луганск и пять предложений – в Донецк.

На данный момент из Северной столицы уже курсирует 233 межрегиональных автобусных маршрута и 44 международных, добавил Цивилев.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году Петербург закупит около 900 единиц техники для развития транспорта.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)