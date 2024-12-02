Петербург открыл программу "Музейные практики" для специалистов со всего мира

Он объединит хранителей культуры.

В Санкт-Петербурге началась культурно-образовательная программа "Музейные практики: от хранения до вовлечения", сообщили в пресс-службе Смольного. Проект рассчитан на сотрудников музеев и культурных организаций из-за рубежа и продлится до 12 октября.

Цель инициативы — обмен профессиональным опытом и знакомство зарубежных специалистов с современными методами работы петербургских музеев. Участники программы посетят лекции, мастер-классы и тематические экскурсии, посвященные сохранению исторического наследия города.

В рамках проекта пройдут встречи с музейными кураторами, обсуждения инновационных форм экспонирования и вовлечения аудитории. Организаторы отмечают, что программа направлена на укрепление международных культурных связей и продвижение практик Петербурга как одного из ведущих центров музейного дела в России.

Фото: пресс-служба Смольного