Колумбийская загадка: практически каждый колумбиец теряет в Петербурге паспорт

Практически каждый колумбиец остается без паспорта в Северной столице России.

Консул Колумбии Эрнандо Пиньерос рассказал, что практически каждый турист из данного государства теряет в Петербурга паспорт. Дипломаты Северной столицы, ответственные за восстановление документов, перестали удивляться очередному визиту колумбийцев с просьбой вернуть им идентификатор личности. Об этом сообщает “РИА Новости”.

В настоящее время сотрудники консульства готовятся к наплыву “потеряшек”. Наибольший “бум” придется на время проведения Чемпионата мира по футболу. Напомним, что спортивное мероприятие пройдет в нескольких городах России, в том числе и в петербурге с 14 июня по 15 июля. По какой причине именно колумбийцы так небрежно относятся к документам - неизвестно.

Представители ведомства отмечают, что уже на данный момент имеют 90 тысяч заявок на билеты от соотечественников. Еще около пяти миллионов колумбийцев проживает на территории других стран.

