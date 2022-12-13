Петербург опустился на 2 строчки в рейтинге благосостояния семей

Город занял пятое место по показателю среди российских регионов.

Петербург занял пятое место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей, что на 2 строчки ниже, чем в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости.

Благосостояние оценивали исходя из возможного остатка среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов. В городе он составил 77 тыс. рублей. В случае с семьёй с одним ребёнком он равен 90 тыс. рублей.

Первое место по благосостоянию занял ЯНАО, где родители с двумя детьми после расходов на них имеют 118 тыс. рублей, а с одним ребёнком − 135 тыс.рублей.

Далее в рейтинге следуют Москва (89 тыс. рублей), Сахалинская область (78 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (77 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг городов с самым вкусным кофе.

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