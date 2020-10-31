Петербург оплачивает 92% школьных кружков и секций

В них занимаются половина школьников города.

Петербург оплачивает 92% кружков и секций, в которых занимаются половина школьников города. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на ежегодном заседании Городского педагогического совета, сообщает пресс-служба Смольного.

Большим спросом пользуются школы полного дня, когда ребенок после уроков может и спортом заниматься, и творчеством, и волонтерской работой. Также дети активно интересуются программами, которые позволяют им спроектировать свой профессиональный путь. Например, петербургская программа "Карьерное проектирование".

Кроме того, весной этого года город запустил масштабную программу "ПрофСтарт", позволяющую школьникам познакомиться с различными профессиями. Партнерами программы выступают городские высшие учебные заведения и организации: РЖД, СПбГУ, "Биокад" и другие. Также школьники могут принять участие в весеннем Фестивале профессий, который в этом году посетили 4,5 тысячи старшеклассников.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят создать колледж-трансформер на 3 тыс. студентов.

Фото: pexels.com