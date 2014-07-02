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Большинство детей в Петербурге посещают кружки и секции
Сегодня, 13:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Большинство детей в Петербурге посещают кружки и секции

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Так, 27% опрошенных горожан сообщили, что их ребёнок или ребёнок их близких посещает занятия в учреждениях дополнительного образования.

Дополнительное образование пользуется большой популярностью у юных петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Петербургским дневником" и "Единой картой петербуржца" (ЕКП).

Так, 27% опрошенных горожан сообщили, что их ребёнок или ребёнок их близких посещает занятия в учреждениях дополнительного образования. Дети 12% респондентов занимаются в школах. У 14%  дети ходят на занятия в других различных учреждениях.

Ещё у 9% петербуржцев дети не ходят на кружки, но хотели бы. И только 2% заявили, что не считают нужными дополнительные занятия.

Фото: pxhere

Теги: дети, кружки, секции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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