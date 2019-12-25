Петербург 22 февраля по-прежнему остается во власти циклона "Франклин"

В городе пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 22 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться все тем же циклоном "Франклин". Он сформирует в городе облачную погоду, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди. На дорогах возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы.

В праздничный день, 23 февраля, в Петербурге пройдет небольшой снег, выглянет солнце, но подморозит. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Ранее мы писали, что в Петербург прилетали стаи свиристелей.

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