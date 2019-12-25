Петербург оказался в тылу циклона 3 марта

Дневной прогрев ограничат небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

В четверг, 3 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой частью циклона. При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Они ограничат дневной прогрев. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут 0…+2 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу, 4 марта, вероятность осадков будет невелика. Температурный фон днем слегка превысит нулевую отметку.

Ранее синоптики пообещали теплый, но пасмурный март в Петербурге.

Фото: Piter.TV