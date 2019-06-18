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Петербург занимает третье место в России по числу смертности от рака

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Чаще, чем от злокачественных новообразований, петербуржцы умирают от сердечно-сосудистых болезней.

Петербург оказался на третьем месте среди городов России по числу смертности от рака. Чаще, чем от злокачественных новообразований, петербуржцы умирают от сердечно-сосудистых болезней. Об этом свидетельствуют результаты исследования Минздрава.

На первом и втором месте в этом списке находятся Курская область и Мордовия соответственно. В 2018 году в этих регионах было зафиксировано 3331 и 3292 случаев рака на 100 тысяч человек. В целом за последние десять лет число раковых больных выросло на 40 %.

Ранее мы писали, что Росгидромет составил рейтинг самых солнечных городов России.

Видео: YouTube

Теги: здоровье, онкология, рак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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