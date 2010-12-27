К слову, Петербурга в этом списке нет.

Росгидромет составил рейтинг самых солнечных городов России. Несмотря на хорошую погоду, Петербург в этот список не попал. Перечень опубликован на официальной странице ведомства в "ВКонтакте".

При составлении рейтинга специалисты ориентировались на среднегодовой показатель солнечного света. Лидирует в списке Улан-Удэ. Солнце светит в столице Бурятии около 2797 часов в году. На втором месте расположился Хабаровск с 2449 солнечными часами.

Специалисты также выбрали самое ветреное место в стране. Им оказался мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 208 м/с. По шкале Ботфорта это соответствует ураганному ветру.

Ранее мы писали, что в Петербург возвращается жара.

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