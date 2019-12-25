Индекс самоизоляции в городе составил 3,6 балла.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что Петербург оказался в числе регионов-лидеров по самоизоляции. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

В настоящее время индекс самоизоляции в городе составил 3,6 балла. В администрации города отметили, что число горожан, которые пользуются метро уменьшилось на 79%, а автобусами на 84%. При этом число людей, которые пользуются наземным электротранспортом сократилось на 90%.

Также в Смольном отметили, что городские магистрали в пиковые часы разгрузились на 76-85%.

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду перевели скульптуры на самокарантин.

Фото:pixabay