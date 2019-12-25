Петербург оказался третьим по зараженности COVID-19 на Северо-Западе

Данные по заболеваемости на 100 тысяч населения приводит ИЦК.

Стало известно, что Петербург оказался третьим регионом на северо-западе России по тому, сколько заболевших COVID-19 приходится на 100 000 населения. Данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На первом месте в "рейтинге" оказалась Мурманская область, далее идет Ненецкий Автономный округ и Петербург. Республика Коми, входившая в "тройку" неделей ранее, её покинула. Последней в списке снова стала Республиква Карелия.

Специалисты ИЦК отметили, что рост показателей наблюдается во всех регионах. Показатели за 4 мая можно сравнить с информацией о заболеваемости от 27 апреля.

Отметим, что на 4 мая в Петербурге за сутки зарегистрированы 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За минувшие сутки в городе выздоровели 136 человек, а умерли трое. Всего число выздоровевших в городе составило 1197 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 5346 человек, из них активных – 4112 человек.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, Piter.tv