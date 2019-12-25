В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что Петербург вошёл в тройку лидеров по работе системы здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Экспертного института социальных исследований.
В тройке лидеров значатся также Якутия и Чечня. Например, в чеченском поселке Алды медучреждения препрофилировали во время пандемии коронавируса под 350 мест. А в Якутии развернули 1 523 койки.
Также в список городов, которые вошли в число лидеров по мерам профилактики и нераспространения коронавируса оказались Москва и Ленобласть.
Ранее мы сообщали о том, что раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга.
Фото:Piter.TV
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