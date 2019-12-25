В Петербурге в поликлиническом отделении оборудовали палаты для больных 240 койко-мест.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что Петербург вошёл в тройку лидеров по работе системы здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Экспертного института социальных исследований.

В тройке лидеров значатся также Якутия и Чечня. Например, в чеченском поселке Алды медучреждения препрофилировали во время пандемии коронавируса под 350 мест. А в Якутии развернули 1 523 койки.

Также в список городов, которые вошли в число лидеров по мерам профилактики и нераспространения коронавируса оказались Москва и Ленобласть.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга.

Фото:Piter.TV